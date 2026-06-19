(Foto, video) Gori jug Libana! Desetine mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima, Netanjahu: "Nema povlačenja"

Blic pre 21 minuta
(Foto, video) Gori jug Libana! Desetine mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima, Netanjahu: "Nema povlačenja"
Izraelska vojska saopštila je da su noćni napadi bili odgovor na "višestruka kršenja primirja" od strane Hezbolaha i da su izvedeni na infrastrukturu ove grupe Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske trupe neće napustiti jug Libana dokle god to "zahtevaju bezbednosni interesi Izraela" Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana, javila je libanska državna novinska agencija NNA. Izraelska vojska
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izraelska vojska napada južni Liban, Hezbolah saopštio da vodi intenzivne borbe

Izraelska vojska napada južni Liban, Hezbolah saopštio da vodi intenzivne borbe

N1 Info pre 46 minuta
Izraelska vojska napada južni Liban, Hezbolah saopštio da vodi intenzivne borbe, na desetine poginulih

Izraelska vojska napada južni Liban, Hezbolah saopštio da vodi intenzivne borbe, na desetine poginulih

Danas pre 31 minuta
Najmanje 16 osoba poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana

Najmanje 16 osoba poginulo u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana

RTV pre 1 sat
Otkazani razgovori SAD i Irana, Vens ne dolazi u Švajcarsku; Teheran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu Ormuzom

Otkazani razgovori SAD i Irana, Vens ne dolazi u Švajcarsku; Teheran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu Ormuzom

RTS pre 1 sat
BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD ukinule blokadu iranskih luka; Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz

BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD ukinule blokadu iranskih luka; Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz

RTV pre 2 sata
Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Sputnik pre 2 sata
Da li je na pomolu kraj ratova na Bliskom istoku

Da li je na pomolu kraj ratova na Bliskom istoku

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolah

Svet, najnovije vesti »

(Video) Ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu: Devojčica (8) poginula u Pavlogradu…

(Video) Ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu: Devojčica (8) poginula u Pavlogradu

Blic pre 1 minut
Kompanija Dream prikupila 260 miliona dolara i predstavila svoju suverenu veštačku inteligenciju za države

Kompanija Dream prikupila 260 miliona dolara i predstavila svoju suverenu veštačku inteligenciju za države

Euronews pre 1 minut
SAD zaplenile više od 50 dronova u blizini mesta održavanja Svetskog prvenstva

SAD zaplenile više od 50 dronova u blizini mesta održavanja Svetskog prvenstva

NIN pre 1 minut
Makron: Ne verujem da je rat između SAD i Irana u potpunosti završen

Makron: Ne verujem da je rat između SAD i Irana u potpunosti završen

NIN pre 1 minut
Zbogom, "Air Force One" FOTO/VIDEO

Zbogom, "Air Force One" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 minut