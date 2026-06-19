(Foto, video) Gori jug Libana! Desetine mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima, Netanjahu: "Nema povlačenja"

Izraelska vojska saopštila je da su noćni napadi bili odgovor na "višestruka kršenja primirja" od strane Hezbolaha i da su izvedeni na infrastrukturu ove grupe Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske trupe neće napustiti jug Libana dokle god to "zahtevaju bezbednosni interesi Izraela" Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana, javila je libanska državna novinska agencija NNA. Izraelska vojska