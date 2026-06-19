Gašić: Afera „zvučni top“ bila je unapred planirana operacija protiv Srbije

Blic pre 10 minuta
Gašić: Afera „zvučni top“ bila je unapred planirana operacija protiv Srbije

Gašić tvrdi da je cela afera oko "zvučnog topa" bila sredstvo političke manipulacije sa ciljem destabilizacije Srbije.

Gašić poziva na odgovornost onih koji su širili neistine i traži objašnjenje za kampanju kojom se urušava poverenje građana u državu. Povodom današnjeg saopštenja Višeg javnog tužilaštva, ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da se potvrđuje ono na šta su državni organi ukazivali od samog početka – da nikakav „zvučni top“ nije upotrebljen protiv građana i da je čitava afera poslužila kao sredstvo političke manipulacije sa ciljem destabilizacije Srbije. -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ponoš: Vlast pucanjem iz svih praćki o "zvučnom topu" pokušava da prikrije veliki skandal

Ponoš: Vlast pucanjem iz svih praćki o "zvučnom topu" pokušava da prikrije veliki skandal

Nova pre 1 sat
Ponoš: Šibicari pričom o zvučnom topu maskiraju skandal sa falš izmenama "Mrdićevih zakona"

Ponoš: Šibicari pričom o zvučnom topu maskiraju skandal sa falš izmenama "Mrdićevih zakona"

N1 Info pre 1 sat
Zamenik glavnog tužioca VJT u Beogradu: „Analize su u toku i biće nastavljene, nalozi su dati policiji“

Zamenik glavnog tužioca VJT u Beogradu: „Analize su u toku i biće nastavljene, nalozi su dati policiji“

Blic pre 2 sata
VJT reagovalo na tekst objavljen na portalu Nova.rs o istrazi o “zvučnom topu”

VJT reagovalo na tekst objavljen na portalu Nova.rs o istrazi o “zvučnom topu”

Nova pre 2 sata
Zamenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu: Šabićevi navodi neutemeljeni

Zamenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu: Šabićevi navodi neutemeljeni

Euronews pre 2 sata
Ponoš: Zvučni top i šibicari iz vlasti

Ponoš: Zvučni top i šibicari iz vlasti

Ozon press pre 2 sata
Vučević: Nikakav zvučni top nije upotrebljen, sve maske su pale

Vučević: Nikakav zvučni top nije upotrebljen, sve maske su pale

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoBratislav GašićBratislavaZvučni top

Politika, najnovije vesti »

Da li je Ana Brnabić zaista idealni predsednički kandidat SNS?

Da li je Ana Brnabić zaista idealni predsednički kandidat SNS?

Danas pre 45 minuta
Evropski pokret u Srbiji sa proevropskim strankama i pokretima formirao Platformu za evropsku Srbiju

Evropski pokret u Srbiji sa proevropskim strankama i pokretima formirao Platformu za evropsku Srbiju

Danas pre 1 sat
Đurić sa Radmanom o odnosima Srbije i Hrvatske

Đurić sa Radmanom o odnosima Srbije i Hrvatske

Danas pre 1 sat
Ko su kandidati za glavnog državnog tužioca Kosova?

Ko su kandidati za glavnog državnog tužioca Kosova?

Danas pre 1 sat
Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Cenzolovka pre 10 minuta