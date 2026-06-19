Gašić: Afera „zvučni top“ bila je unapred planirana operacija protiv Srbije

Gašić tvrdi da je cela afera oko "zvučnog topa" bila sredstvo političke manipulacije sa ciljem destabilizacije Srbije.

Gašić poziva na odgovornost onih koji su širili neistine i traži objašnjenje za kampanju kojom se urušava poverenje građana u državu. Povodom današnjeg saopštenja Višeg javnog tužilaštva, ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da se potvrđuje ono na šta su državni organi ukazivali od samog početka – da nikakav „zvučni top“ nije upotrebljen protiv građana i da je čitava afera poslužila kao sredstvo političke manipulacije sa ciljem destabilizacije Srbije. -