Kraj karantina: Svi putnici sa kruzera na kojem se proširio hantavirus mogu da se vrate kući

Brod je plovio od Argentine do nekoliko ostrva i pristao je u Roterdamu, gde su preostali članovi posade bili u karantinu Situacija je stabilna, od 2. maja nema novih slučajeva, a brod je nastavak plovidbe dobio nakon dezinfekcije Skoro svi putnici i članovi posade kruzera MV Hondius, koji su bili u karantinu u Holandiji zbog smrtonosne epidemije hantavirusa, sada se mogu vratiti kući, objavio je šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus