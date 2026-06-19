Trougao za upozorenje odlazi u prošlost: Zamenjuje ga novi uređaj: Evo šta da uradite ako vam vozilo stane nasred puta u inostranstvu

Statistike iz Španije pokazuju da je veliki broj ljudi stradao dok su postavljali trougao na opasnim saobraćajnicama V16 uređaj šalje GPS lokaciju vozila nadležnim službama odmah po aktiviranju Sigurnosni trougao više nije obavezan deo opreme u automobilu u mnogim evropskim zemljama.

Njegov naslednik je V16 svetlosni signalizator, koji će u ovoj godini postati obavezan za sva vozila. U Srbiju se o ovom proizvodu još uvek ne govori, jedini trag smo uspeli da nađemo na jednom sajtu za onlajn kupovinu, a njegova cena je 2.500 dinara. U Evropi najjeftiniji model je 15, a najskuplji 100 evra. Ako ste ikada imali saobraćajnu nezgodu, znate koliko može biti rizično kada vozač mora da izađe iz automobila i postavi trougao pored puta, kako bi upozorio