Trougao za upozorenje odlazi u prošlost: Zamenjuje ga novi uređaj: Evo šta da uradite ako vam vozilo stane nasred puta u inostranstvu

Blic pre 20 minuta
Trougao za upozorenje odlazi u prošlost: Zamenjuje ga novi uređaj: Evo šta da uradite ako vam vozilo stane nasred puta u…

Statistike iz Španije pokazuju da je veliki broj ljudi stradao dok su postavljali trougao na opasnim saobraćajnicama V16 uređaj šalje GPS lokaciju vozila nadležnim službama odmah po aktiviranju Sigurnosni trougao više nije obavezan deo opreme u automobilu u mnogim evropskim zemljama.

Njegov naslednik je V16 svetlosni signalizator, koji će u ovoj godini postati obavezan za sva vozila. U Srbiju se o ovom proizvodu još uvek ne govori, jedini trag smo uspeli da nađemo na jednom sajtu za onlajn kupovinu, a njegova cena je 2.500 dinara. U Evropi najjeftiniji model je 15, a najskuplji 100 evra. Ako ste ikada imali saobraćajnu nezgodu, znate koliko može biti rizično kada vozač mora da izađe iz automobila i postavi trougao pored puta, kako bi upozorio
Otvori na blic.rs

Španija »

Viktor Munjoz novi fudbaler Liverpula

Viktor Munjoz novi fudbaler Liverpula

Danas pre 7 sati
I ćerke bivšeg španskog premijera pod istragom

I ćerke bivšeg španskog premijera pod istragom

Danas pre 7 sati
Selektor Paname: "Nikog se ne bojimo, pa ni Hrvatske"

Selektor Paname: "Nikog se ne bojimo, pa ni Hrvatske"

Mondo pre 11 sati
Pobeda Barse u produžetku: Klajburn junak spektakularnog meča

Pobeda Barse u produžetku: Klajburn junak spektakularnog meča

Sport klub pre 6 sati
Liverpul angažovao fudbalera koji je trenutno na Mundijalu! Pukla nova bomba na Enfildu, navijači su prezadovoljni!

Liverpul angažovao fudbalera koji je trenutno na Mundijalu! Pukla nova bomba na Enfildu, navijači su prezadovoljni!

Kurir pre 6 sati
I ćerke bivšeg španskog premijera pod istragom

I ćerke bivšeg španskog premijera pod istragom

Nova pre 9 sati
U istragu protiv bivšeg španskog premijera uključene i njegove dve ćerke

U istragu protiv bivšeg španskog premijera uključene i njegove dve ćerke

N1 Info pre 9 sati
Španija »

Ključne reči

Španija

Društvo, najnovije vesti »

Zašto smo učili pjesmu „Santa Maria della salute“?

Zašto smo učili pjesmu „Santa Maria della salute“?

Velike priče pre 10 minuta
Trougao za upozorenje odlazi u prošlost: Zamenjuje ga novi uređaj: Evo šta da uradite ako vam vozilo stane nasred puta u…

Trougao za upozorenje odlazi u prošlost: Zamenjuje ga novi uređaj: Evo šta da uradite ako vam vozilo stane nasred puta u inostranstvu

Blic pre 20 minuta
Tokom dana sunčano i toplo, posle podne u nekim delovima zemlje kiša: Najviša dnevna do 33 °C

Tokom dana sunčano i toplo, posle podne u nekim delovima zemlje kiša: Najviša dnevna do 33 °C

Telegraf pre 10 minuta
Panika u Grčkoj zbog "ribe-zec", a vidite šta je izjedalo ove Beograđane: "Supruzi krenula i krv!"; Evo šta ih posebno privlači…

Panika u Grčkoj zbog "ribe-zec", a vidite šta je izjedalo ove Beograđane: "Supruzi krenula i krv!"; Evo šta ih posebno privlači

Blic pre 30 minuta
Vremeplov: Rođen Pavle Beljanski

Vremeplov: Rođen Pavle Beljanski

RTV pre 5 sati