Upozorenje: Cure informacije Krov Evropskog saveta počeo da prokišnjava tokom samita EU u Briselu: Vodu skupljali plastičnim posudama

Voda je počela da kaplje kroz stakleni plafon na stolove u zgradi.

Novinari su zabeležili ovu situaciju i objavili fotografije posuda koje skupljaju kišnicu. Krov Evropskog saveta počeo je da prokišnjava nakon što je počela da pada kiša ove večeri u Briselu, javlja reporter briselskog Politika koji prati samit Evropske unije. - Upozorenje na curenje informacija, ali ne novinarske vrste, na veliko razočaranje (mokrih) novinara. Nakon vrelog dana u Briselu, počela je kiša, a uz to je voda počela da kaplje kroz visoku staklenu