Upozorenje: Cure informacije Krov Evropskog saveta počeo da prokišnjava tokom samita EU u Briselu: Vodu skupljali plastičnim posudama

Blic pre 1 sat
Upozorenje: Cure informacije Krov Evropskog saveta počeo da prokišnjava tokom samita EU u Briselu: Vodu skupljali plastičnim…

Voda je počela da kaplje kroz stakleni plafon na stolove u zgradi.

Novinari su zabeležili ovu situaciju i objavili fotografije posuda koje skupljaju kišnicu. Krov Evropskog saveta počeo je da prokišnjava nakon što je počela da pada kiša ove večeri u Briselu, javlja reporter briselskog Politika koji prati samit Evropske unije. - Upozorenje na curenje informacija, ali ne novinarske vrste, na veliko razočaranje (mokrih) novinara. Nakon vrelog dana u Briselu, počela je kiša, a uz to je voda počela da kaplje kroz visoku staklenu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Politico: Prokišnjavao krov Evropskog saveta tokom samita EU

Politico: Prokišnjavao krov Evropskog saveta tokom samita EU

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEU

Svet, najnovije vesti »

Muškarac u Francuskoj uhapšen, pokušao da napusti psa i slagao policiju

Muškarac u Francuskoj uhapšen, pokušao da napusti psa i slagao policiju

Politika pre 6 minuta
Kuba planira privatizaciju delova privrede radi ublažavanja krize

Kuba planira privatizaciju delova privrede radi ublažavanja krize

Politika pre 21 minuta
Kraj karantina za putnike sa "Kruzera smrti": Svi ljudi sa broda na kojem se proširio hantavirus mogu da se vrate kući

Kraj karantina za putnike sa "Kruzera smrti": Svi ljudi sa broda na kojem se proširio hantavirus mogu da se vrate kući

Kurir pre 1 sat
Iran ukinuo blokadu: Teheran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski moreuz

Iran ukinuo blokadu: Teheran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski moreuz

Kurir pre 1 sat
Žestok sukob zvaničnika izraela i EU: Udarili na Kaju Kalas, prekidaju svaki kontakt sa njom - Evo šta je razlog

Žestok sukob zvaničnika izraela i EU: Udarili na Kaju Kalas, prekidaju svaki kontakt sa njom - Evo šta je razlog

Kurir pre 1 sat