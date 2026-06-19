"Višak u gradskoj kasi 9 milijardi dinara": Nikodijević najavio sednicu Skupštine grada Beograda za 25. jun, na dnevnom redu rebalans budžeta

Sednica Skupštine grada Beograda biće održana 25. juna sa raspravom o rebalansu budžeta zbog viška prihoda od 9 milijardi dinara Sva socijalna davanja i gradske usluge ostaju nepromenjene, a investicije se nastavljaju Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević najavio je za narednu nedelju sednicu na kojoj će se ponovo raspravljati o rebalansu budžeta. Dotakao se i problema sa klima-uređajima u gradskom prevozu tokom leta i apelovao na građane da svaki