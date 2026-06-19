Zemlja dobija novi okean i kontinent! Tlo puca, kora sve tanja: Dešava brže nego što se mislilo

Blic pre 10 minuta
Zemlja dobija novi okean i kontinent! Tlo puca, kora sve tanja: Dešava brže nego što se mislilo

Proces "sužavanja" kore olakšava dalje razdvajanje kontinenata, a naučnici veruju da je područje dostiglo kritični prag raspadanja Otkrića su značajna i za razumevanje bogatstva fosila Naučnici su otkrili da se jedno od najvažnijih fosilnih područja na svetu raspada brže nego što se ranije mislilo.

Nalazi objavljeni u časopisu "Nature Communications" pokazuju da se Zemljina kora između basena Turkana, 500 kilometara dugog dela ogromne Istočnoafričke zone razdvajanja koja se proteže od Etiopije do Mozambika, dramatično stanjuje, i to znatno brže nego što su stručnjaci očekivali. Ova tektonska granica označava sporo razdvajanje Afričke i Somalijske ploče, proces koji traje desetinama miliona godina. Na kraju bi mogao da dovede do formiranja novog kontinenta i
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