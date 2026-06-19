Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Cenzolovka pre 10 minuta  |  Jelena L. Petković
Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Kao po komandi, odmah po objavljivanju saopštenja Višeg javnog tužilaštva, u režimskim medijima otvorena je kampanja protiv "blokadera" i "antisrpskih medija" uz optužbe da su objavama o zvučnom topu 15. marta hteli da ruše državu i izazovu građanski rat. Poziva se i na hapšenje i saslušavanje novinara

Studentski protest 15. marta 2025. (foto: Perica Gunjić / Cenzolovka) Nalog Višeg javnog tužilaštva (VJT) da se “obave razgovori sa svim licima koja su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. u Beogradu upotrebljen ‘zvučni top’, a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu ‘zvučnog
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

Slučaj „Zvučni top“: VJT sumnjiči studente da su unapred planirali aferu, oni odbacuju optužbe (VIDEO)

Slučaj „Zvučni top“: VJT sumnjiči studente da su unapred planirali aferu, oni odbacuju optužbe (VIDEO)

Insajder pre 45 minuta
Dejan Vuk Stanković: Kraj laži o zvučnom topu

Dejan Vuk Stanković: Kraj laži o zvučnom topu

Euronews pre 35 minuta
Stanković: Kraj laži o zvučnom topu

Stanković: Kraj laži o zvučnom topu

RTV pre 1 sat
Koalicija za slobodu medija: VJT u Beogradu pokrenulo kampanju protiv medija i novinara

Koalicija za slobodu medija: VJT u Beogradu pokrenulo kampanju protiv medija i novinara

N1 Info pre 2 sata
Koalicija za slobodu medija: VJT saopštenjem o "zvučnom topu" pokrenulo kampanju protiv medija i novinara

Koalicija za slobodu medija: VJT saopštenjem o "zvučnom topu" pokrenulo kampanju protiv medija i novinara

Radio 021 pre 2 sata
Kako je Vučić još pre 14 meseci znao za navode o "zvučnom topu" koje danas ispituje tužilaštvo?

Kako je Vučić još pre 14 meseci znao za navode o "zvučnom topu" koje danas ispituje tužilaštvo?

Radio 021 pre 2 sata
Koalicija za slobodu medija: Vlast pokrenula kampanju protiv medija i novinara

Koalicija za slobodu medija: Vlast pokrenula kampanju protiv medija i novinara

Ozon press pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoZvučni top

Politika, najnovije vesti »

Da li je Ana Brnabić zaista idealni predsednički kandidat SNS?

Da li je Ana Brnabić zaista idealni predsednički kandidat SNS?

Danas pre 45 minuta
Evropski pokret u Srbiji sa proevropskim strankama i pokretima formirao Platformu za evropsku Srbiju

Evropski pokret u Srbiji sa proevropskim strankama i pokretima formirao Platformu za evropsku Srbiju

Danas pre 1 sat
Đurić sa Radmanom o odnosima Srbije i Hrvatske

Đurić sa Radmanom o odnosima Srbije i Hrvatske

Danas pre 1 sat
Ko su kandidati za glavnog državnog tužioca Kosova?

Ko su kandidati za glavnog državnog tužioca Kosova?

Danas pre 1 sat
Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Cenzolovka pre 10 minuta