Saopštenje Tužilaštva o zvučnom topu pokrenulo kampanju režimskih medija: Simultani napad na slobodu informisanja

Kao po komandi, odmah po objavljivanju saopštenja Višeg javnog tužilaštva, u režimskim medijima otvorena je kampanja protiv "blokadera" i "antisrpskih medija" uz optužbe da su objavama o zvučnom topu 15. marta hteli da ruše državu i izazovu građanski rat. Poziva se i na hapšenje i saslušavanje novinara

Studentski protest 15. marta 2025. (foto: Perica Gunjić / Cenzolovka) Nalog Višeg javnog tužilaštva (VJT) da se “obave razgovori sa svim licima koja su javno iznela tvrdnje da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. u Beogradu upotrebljen ‘zvučni top’, a na okolnosti kako su, na koji način i od koga dobili takva saznanja, na čemu su zasnivali takve svoje kategoričke tvrdnje i na sve druge okolnosti u vezi sa njihovim javnim nastupima na temu ‘zvučnog