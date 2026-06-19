ANEM: Veran Matić dao izjavu tužilaštvu povodom napada ispred Skupštine Srbije

Danas pre 1 sat  |  FoNet
ANEM: Veran Matić dao izjavu tužilaštvu povodom napada ispred Skupštine Srbije

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić dao je danas izjavu u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu povodom napada ispred Narodne skupštine, saopštio je ANEM.

Kako se navodi, Matić je napadnut dok je snimao javni događaj, kada mu je oduzet mobilni telefon, koji mu je naknadno vraćen. Pojedini mediji objavili su snimke nadzornih kamera uz, kako navode, netačne interpretacije događaja, što je dovelo do novih napada i targetiranja Matića na društvenim mrežama, navodi ANEM. U saopštenju se ističe i da je Matić tužilaštvu ponovio ranije zabrinutosti u vezi sa svojom bezbednošću, uključujući procene MUP o mogućem ugrožavanju i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada ispred Skupštine Srbije

ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada ispred Skupštine Srbije

Nedeljnik pre 42 minuta
ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

Cenzolovka pre 42 minuta
ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada

ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada

N1 Info pre 1 sat
ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

Glas Šumadije pre 1 sat
Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

Nova pre 1 sat
Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu nakon što je napadnut kod skupštine

Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu nakon što je napadnut kod skupštine

Vranje news pre 1 sat
ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada, Alo i Informer šire neistine

Serbian News Media pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTužilaštvoMUPANEM

Regioni, najnovije vesti »

Sastanak bez Sjenice: Novi Pazar i Tutin traže pomoć države za komunalni problem koji sami ne mogu da reše

Sastanak bez Sjenice: Novi Pazar i Tutin traže pomoć države za komunalni problem koji sami ne mogu da reše

N1 Info pre 26 minuta
Zvaničnici Novog Pazara, Tutina i Sjenice se nadgornjavaju, a deponije u blokadi

Zvaničnici Novog Pazara, Tutina i Sjenice se nadgornjavaju, a deponije u blokadi

Insajder pre 11 minuta
Preporuke lekara za očuvanje zdravlja usled toplotnog talasa

Preporuke lekara za očuvanje zdravlja usled toplotnog talasa

Valjevska posla pre 22 minuta
Posle više od tri godine od prvobitnog obećanja, gradonačelnik Kragujevca najavio asfaltiranje puta u Trešnjevaku

Posle više od tri godine od prvobitnog obećanja, gradonačelnik Kragujevca najavio asfaltiranje puta u Trešnjevaku

Glas Šumadije pre 36 minuta
Mozaik: Koji su naredni koraci za upis u srednju školu?

Mozaik: Koji su naredni koraci za upis u srednju školu?

RTK pre 26 minuta