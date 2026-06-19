ANEM: Veran Matić dao izjavu tužilaštvu povodom napada ispred Skupštine Srbije

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić dao je danas izjavu u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu povodom napada ispred Narodne skupštine, saopštio je ANEM.

Kako se navodi, Matić je napadnut dok je snimao javni događaj, kada mu je oduzet mobilni telefon, koji mu je naknadno vraćen. Pojedini mediji objavili su snimke nadzornih kamera uz, kako navode, netačne interpretacije događaja, što je dovelo do novih napada i targetiranja Matića na društvenim mrežama, navodi ANEM. U saopštenju se ističe i da je Matić tužilaštvu ponovio ranije zabrinutosti u vezi sa svojom bezbednošću, uključujući procene MUP o mogućem ugrožavanju i