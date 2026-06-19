Kiša golova, dva crvena kartona i ozbiljna povreda: Kanada preuzela prvo mesto grupe B i dodatno otežala situaciju Bosni i Hercegovini

Danas pre 12 minuta  |  V. R.
Kiša golova, dva crvena kartona i ozbiljna povreda: Kanada preuzela prvo mesto grupe B i dodatno otežala situaciju Bosni i…

Fudbalska selekcija Kanade pobedila je sa ubedljivih 6:0 (3:0) reprezentaciju Katara u meču drugog kola grupe B Svetskog prvenstva.

Od starta su u Vankuveru bolje krenuli domaćini, pa su od 16. minuta imali prednost na semaforu, kada se igrač Sautemptona Kajl Larin nakon odbitka našao na pravom mestu u pravo vreme i postigao svoj drugi gol na ovogodišnjem Mundijalu. Već na poluvremenu je bilo rešeno pitanje pobednika. Džonatan Dejvid, igrač meča, prvi od svoja tri pogotka dao je u 29. minutu. Četiri minuta kasnije desio se ključni momenat, jer je Homam Ahmed dobio crveni karton. On je kao
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