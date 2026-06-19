Nikodijević: Sledeća sednica Skupštine Beograda 25. juna, ponovo o rebalansu

Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević potvrdio je da će narednca sednica skupštine glavnog grada biti održana u četvrtak, 25. juna i da će na dnevnom redu biti novi rebalans gradskog budžeta.

On je gostujući u Beogradskoj hronici rekao da je poziv na tu sednicu uputio neposredno pre nego što je krenuo u taj televizijski studio, a na pitanje zašto se novom rebalansu pristupilo tri i po meseca nakon prethodnog, odgovorio je da „to ne treba da bude bitno običnom građaninu“. „Bitno je da službe rade. Sva socijalna davanja i sve ostaje isto… Rebalans radimo zato što ima devet milijardi više prihoda nego što je računato po prethodnom, a deo novca od