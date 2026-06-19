Nove napetosti u odnosima EU i Izraela

Danas pre 11 sati  |  Beta
Nove napetosti u odnosima EU i Izraela

Odnos Izraela i Evropske unije pretrpeo je još jedan udarac pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Kajom Kalas, piše danas agencija AFP.

Kalas je potom Saru na platformi Iks (X) ponudila nastavak dijaloga, navodeći da EU i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom. Mediji su prethodno izvestili da je ona prilikom posete Meksiku vlast Izraela i njene postupke poredila sa nekadašnjim režimom aparthejda u Južnoafričkoj Republici. Gideon Sar je pojasnio da više neće komunicirati sa Kalas sve dok ne povuče svoje izjave. On je napisao da „kao ministar spoljnih poslova države Izrael nema drugi izbor nego
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