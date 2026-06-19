Porodica Mesija: Horhe Mesi se oporavlja, molimo za privatnost

Porodica argentinskog fudbalera Lionela Mesija saopštila je da se njegov otac, Horhe Mesi, nalazi na lečenju zbog zdravstvenih problema, ne navodeći prirodu bolesti, i pozvala medije na odgovornost i poštovanje privatnosti.

U saopštenju se navodi da je 68-godišnji Horhe Mesi pod medicinskim nadzorom i da njegov oporavak teče u pozitivnom smeru. – Horhe prolazi kroz zdravstvenu situaciju. Trenutno je pod medicinskim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje pokazuje povoljan napredak – navela je porodica. Saopštenje je usledilo nakon što su se u Argentini pojavile glasine o smrti Mesijevog oca, koje je porodica demantovala. – U ovakvim trenucima molimo za odgovornost, oprez i humanost.