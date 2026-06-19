„Povrede u zrenjaninskoj fabrici su svakodnevna pojava“: Radnici uplašeni nakon nesreće u Linglongu

U zrenjaninskoj fabrici Linglong u četvrtak uveče poginuo je tridesetjednogodišnji radnik.

O ovoj tragediji fabrika se još nije oglasila, a iz Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu rečeno je da je radnik D. A. iz Bočara nastradao jer nije poštovao pravila u procesu rada. Međutim, kako su nam nezvanično rekli zaposleni u Linglongu, gotovo svakodnevno dolazi do povreda radnika, a Hitna pomoć i policija mogu da dođu samo do kapije fabrike. Radnici u Linglongu uplašeni su, ali i ne iznenađeni zbog pogibije kolege. Povrede su u zrenjaninskoj fabrici