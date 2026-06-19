Finansijski bum za zmajeve: Prolaz dalje vredi više od svih do sadašnjih nagrada, evo koliko mogu da zarade

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred odlučujućim mečom protiv Katara u borbi za plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a potencijalni prolaz doneo bi i veliki finansijski dobitak od čak 13,5 miliona dolara.

Fudbaleri Bosne i Hercegovine poraženi su od Švajcarske rezultatom 4:1 u utakmici 2. kola B na Svetskom prvenstvu. BiH ima jedan bod posle dva kola i poslednjem meču moraće da pobedi Katar ukoliko želi plasman u nokaut fazu. Zmajevi najvažniji meč u svojoj istoriji igraju u sredu 24. juna. Takav rezultat predstavljao bi istorijski uspeh za bosanskohercegovački fudbal i zauvek bi ostao upisan u anale sporta u toj zemlji. Međutim, osim sportskog prestiža, eventualni