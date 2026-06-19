Međedović poražen u osmini finala turnira u Kvinsu: Srpski teniser izgubio od Francuza Ambera

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Kvinsu, pošto je danas u osmini finala poražen od Francuza Iga Ambera rezultatom 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Meč između Međedovića i Ambera počeo je u četvrtak, ali je prekinut pri rezultatu 1:1 u setovima zbog mraka i nastavljen je danas. Međedović je propustio četiri meč lopte u 12. gemu drugog seta, koji je potom francuski teniser osvojio posle taj-brejka. Amber će u četvrtfinalu turnira u Londonu igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate. ATP turnir u Kvinsu igra se na travi za nagradni fond od 2.583.330 evra.