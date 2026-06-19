Međedović poražen u osmini finala turnira u Kvinsu: Srpski teniser izgubio od Francuza Ambera

Dnevnik pre 1 sat
Međedović poražen u osmini finala turnira u Kvinsu: Srpski teniser izgubio od Francuza Ambera

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Kvinsu, pošto je danas u osmini finala poražen od Francuza Iga Ambera rezultatom 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Meč između Međedovića i Ambera počeo je u četvrtak, ali je prekinut pri rezultatu 1:1 u setovima zbog mraka i nastavljen je danas. Međedović je propustio četiri meč lopte u 12. gemu drugog seta, koji je potom francuski teniser osvojio posle taj-brejka. Amber će u četvrtfinalu turnira u Londonu igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate. ATP turnir u Kvinsu igra se na travi za nagradni fond od 2.583.330 evra.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Međedović nije uspeo...

Međedović nije uspeo...

Sputnik pre 1 sat
Fricu triler sunarodnika iz TOP10, Zverev najuspešniji u 2026.

Fricu triler sunarodnika iz TOP10, Zverev najuspešniji u 2026.

Sport klub pre 34 minuta
Francuski teniser kažnjen zbog psovki tokom intervjua

Francuski teniser kažnjen zbog psovki tokom intervjua

Danas pre 1 sat
Hamad Međedović izgubio u osmini finala Kvinsa

Hamad Međedović izgubio u osmini finala Kvinsa

Danas pre 1 sat
Teniski spektakl u Haleu, Zverev posle taj-brejkova srušio Kolignona

Teniski spektakl u Haleu, Zverev posle taj-brejkova srušio Kolignona

Sportske.net pre 2 sata
Fric pobedio Šeltona i preskočio Đokovića na ATP listi: U američkom derbiju Tejlor bolji od Bena u četvrtfinalu Halea

Fric pobedio Šeltona i preskočio Đokovića na ATP listi: U američkom derbiju Tejlor bolji od Bena u četvrtfinalu Halea

Dnevnik pre 2 sata
Zverev nanizao desetu pobedu za polufinale Halea i nastavak potere za Alkarazom

Zverev nanizao desetu pobedu za polufinale Halea i nastavak potere za Alkarazom

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPLondonATP turnirHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Najbolji strelac Evrolige ponovo na tržištu

Najbolji strelac Evrolige ponovo na tržištu

Danas pre 14 minuta
Jago dos Santos pojačao Flamengo

Jago dos Santos pojačao Flamengo

Danas pre 54 minuta
Najbolji fudbal na svetu: Poznato kad kreće Premijer liga!

Najbolji fudbal na svetu: Poznato kad kreće Premijer liga!

Hot sport pre 3 minuta
Jago dos Santos se vratio u domovinu

Jago dos Santos se vratio u domovinu

RTS pre 9 minuta
Zanimljivo u KLS: Redovna sednica starog saziva nije uspela, ali je održana konstitutivna sednica za novi saziv Skupštine

Zanimljivo u KLS: Redovna sednica starog saziva nije uspela, ali je održana konstitutivna sednica za novi saziv Skupštine

Kurir pre 3 minuta