(Video) Tako se navija! Pogledajte kako je Meksikanka proslavila gol „sombrerosa“. Atraktivna navijačica momentalno postala zvezda Mundijala!

Fudbalska reprezentacija Meksika savladala je Južnu Koreju rezultatom 1:0, čime je postala prva selekcija koja je obezbedila plasman u narednu fazu takmičenja.

Meksiko je obradovao navijače na stadionu u Gvadalari, ali golu i pobedi nisu se radovali samo oni na stadionu, već i oni u barovima širom Meksika, pa tako i devojka koja se predstavlja kao Thehtown girl na društvenoj mreži X. Ona je sebe snimala tokom čitave utakmice, pa je tako uhvatila i trenutak kada je počela da se raduje zbog gola Roma. 🚨 WATCH: Thehtowngirl's reaction to Mexico's goal against South Korea! 🤯🇲🇽 "MEXICOOOOO!" 🗣️🔥 https://t.co/aLU4jyimVE — World