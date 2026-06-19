Zvezdina "petarda" u prvom pripremnom meču: Crno-beli nadigrali Jedinstvo

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Jedinstva rezultatom 0:5 u okviru prvog pripremnog meča.

Crveno-beli su od početka meča uspostavili kontrolu, a prva velika prilika viđena je u šestom minutu igre. Loizu je uputio precizan centaršut sa desnog boka na drugu stativu, gde je Papović bio najviši u skoku i šutirao glavom, ali je pogodio stativu. Samo dva minuta kasnije crveno-beli su stigli do prednosti. Papović je sjajno reagovao na oko 30 metara od gola protivnika, oduzeo loptu i potom proigrao Kataija u kaznenom prostoru. On je vešto prevario dvojicu