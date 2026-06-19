Avio-kompanije Persijskog zaliva obnovile većinu letova nakon sporazuma Amerike i Irana

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Tanjug
Avio-kompanije Persijskog zaliva obnovile većinu letova nakon sporazuma Amerike i Irana

Najveće avio-kompanije iz zemalja Persijskog zaliva gotovo su se vratile na nivo poslovanja koji su imale pre izbijanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što je ove sedmice postignut privremeni mirovni sporazum između dve države, navodi se u podacima servisa Flightradar24.

Prema tim informacijama, ukupan broj letova vodećih zalivskih prevoznika dostigao je oko 82 odsto obima zabeleženog krajem februara, neposredno pre početka rata, prenosi Rojters. Kompanije Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways trenutno saobraćaju na više od 90 procenata ili blizu tog nivoa, dok su Gulf Air i Kuwait Airways u pojedinim danima premašili predratni obim letova. Oporavak sektora usledio je nakon što su Vašington i Teheran potpisali privremeni
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