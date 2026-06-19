Kanada deklasirala Katar, Koneu slomljena noga

Kakvo vreme za prvu mundijalski prvenac Kanade. Fudbaleri ko-domaćina Mundijala zakoračili su ka nokaut fazi, deklasiravši Katar 6:0 (3:0), izbili su zbog bolje gol razlike na prvo mesto Grupe "B", ali je trijumf ostao u senci teške povrede Ismaila Konea kome je Madibo u 52. minutu polomio nogu. Pobeda Švajcarske nad BiH, dala je signal izabranicima Džesija Marša da od starta zaigraju u petoj brzinbi i lome rivala koji ne samo da se nije snašao pod "cunamijem"