Meksiko prvi obezbedio nokaut fazu na Mundijalu

Meksiko je prva selekcija koja je obezbedila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Po treći put na Mundijalima bili su bolji od Južne Koreje 1:0 (0:0), pa su sa šest bodova ostali na prvom mestu Grupe "A" sa overenom vizom za šesnaestinom finala. Veliki poklon golmana Kima, spretnost Luisa Roma bili su dovoljni za pobedu i pesmu navijača u Gvadalahari, ali derbi grupe je fudbalski razočarao. Očekivalo se mnogo više od oba tima. U strahu su velike oči, a kad je tako onda nema pravog fudbala. Meksiko i Južna Koreja su odigrali verovatno najslabije