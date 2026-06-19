Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je naredio napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći, nakon što su u napadima te militantne grupe poginula četvorica izraelskih vojnika, dok je više njih ranjeno, ponovivši da će Izrael ostati u svojoj bezbednosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. "Nakon kriminalnog napada Hezbolaha, koji predstavlja očigledno kršenje primirja, sinoć sam naložio Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da