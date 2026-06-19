Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći

Euronews pre 55 minuta  |  Autor: Tanjug
Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je naredio napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći, nakon što su u napadima te militantne grupe poginula četvorica izraelskih vojnika, dok je više njih ranjeno, ponovivši da će Izrael ostati u svojoj bezbednosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. "Nakon kriminalnog napada Hezbolaha, koji predstavlja očigledno kršenje primirja, sinoć sam naložio Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

uživo Otkazani razgovori SAD i Irana, eskalacija u Libanu, dogovoreno primirje

uživo Otkazani razgovori SAD i Irana, eskalacija u Libanu, dogovoreno primirje

NIN pre 10 minuta
Hezbolah: Branićemo svoju zemlju i narod od izraelskih napada

Hezbolah: Branićemo svoju zemlju i narod od izraelskih napada

RTV pre 1 sat
Zavet ćutanja u Kremlju: Ljudi uplašeni nakon najgoreg napada na Moskvu, žestoke reakcije vojnih blogera

Zavet ćutanja u Kremlju: Ljudi uplašeni nakon najgoreg napada na Moskvu, žestoke reakcije vojnih blogera

Mondo pre 35 minuta
IDF tvrdi da je ubio desetine pripadnika Hezbolaha, Kac poručuje da će vojska ostati u južnom Libanu

IDF tvrdi da je ubio desetine pripadnika Hezbolaha, Kac poručuje da će vojska ostati u južnom Libanu

Insajder pre 1 sat
Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći

Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći

Insajder pre 1 sat
Američki stručnjak za Insajder o dogovoru SAD i Teherana: Netanjahu se nada da će se Tramp uplašiti i povući (VIDEO)

Američki stručnjak za Insajder o dogovoru SAD i Teherana: Netanjahu se nada da će se Tramp uplašiti i povući (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći

Netanjahu: Naredio sam napade na desetine ciljeva Hezbolaha tokom noći

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolah

Svet, najnovije vesti »

Sada će duboka američka država i Netanjahu pokušati da sruše mir – kako znaju i umeju

Sada će duboka američka država i Netanjahu pokušati da sruše mir – kako znaju i umeju

Sputnik pre 5 minuta
Furio Radin odlazi u mirovinu

Furio Radin odlazi u mirovinu

SEEbiz pre 5 minuta
Lavrov: Rusija iznenađena stavom da SAD ne mogu biti posrednik oko Ukrajine

Lavrov: Rusija iznenađena stavom da SAD ne mogu biti posrednik oko Ukrajine

Sputnik pre 5 minuta
(Video) Novi ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu

(Video) Novi ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu

Blic pre 10 minuta
Objavljen članak Lavrova koji je briselski "Politiko" povukao u poslednjem trenutku: "Evropske zemlje sabotirale mirovne…

Objavljen članak Lavrova koji je briselski "Politiko" povukao u poslednjem trenutku: "Evropske zemlje sabotirale mirovne procese"

Blic pre 10 minuta