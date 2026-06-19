Nikodijević: Sednica Skupštine grada 25. juna, na dnevnom redu ponovo rebalans budžeta

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Nikodijević: Sednica Skupštine grada 25. juna, na dnevnom redu ponovo rebalans budžeta

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da će sednica Skupštine grada biti održana u četvrtak 25.juna i da će se na dnevnom redu ponovo naći rebalans budžeta.

Nikodijević je rekao da će odbornici ponovo raspravljati o rebalansu budžeta jer se, kako je naveo, u gradskoj kasi pojavio višak. "Radimo rebalans budžeta jer imamo devet milijardi više prihoda nego što smo planirali po prethodnom rebalansu. Sva socijalna davanja i sve usluge koje postoje u gradu ostaju iste i nastavljamo sa investicijama", rekao je Nikodijević za RTS. Govoreći o problemima sa klima-uređajima u gradskom prevozu, na koje se tokom leta građani često
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