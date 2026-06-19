Otkazani razgovori SAD i Irana: Logistički izazovi glavni razlog

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Tanjug
Otkazani razgovori SAD i Irana: Logistički izazovi glavni razlog

Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas, u planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je portparol Bele kuće rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vens odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj, koji je bio planiran za danas, kako bi započeo razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata. Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ništa od razgovora SAD i Irana u Švajcarskoj: Teheran uveo privremeni režim za brodove kroz Ormuz

Ništa od razgovora SAD i Irana u Švajcarskoj: Teheran uveo privremeni režim za brodove kroz Ormuz

Sputnik pre 29 minuta
Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova: Otkazani razgovori SAD i Irana u Burgenštoku

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova: Otkazani razgovori SAD i Irana u Burgenštoku

Newsmax Balkans pre 24 minuta
Otkazani pregovori između SAD i Irana u Švajcarskoj

Otkazani pregovori između SAD i Irana u Švajcarskoj

Nova pre 39 minuta
Otkazani pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj. Američka administracija navela šta je razlog

Otkazani pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj. Američka administracija navela šta je razlog

Blic pre 1 sat
Otkazani razgovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Džej Di Vens otkrio razlog

Otkazani razgovori Amerike i Irana u Švajcarskoj: Džej Di Vens otkrio razlog

Kurir pre 1 sat
Dramatičan preokret u Švajcarskoj: Propao istorijski sastanak Amerike i Irana

Dramatičan preokret u Švajcarskoj: Propao istorijski sastanak Amerike i Irana

Mondo pre 44 minuta
Vens odložio put, razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj neće biti održani

Vens odložio put, razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj neće biti održani

Politika pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNECVašingtonTeheranŠvajcarskasadPregovori

Svet, najnovije vesti »

Rojters: Otkazani razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj

Rojters: Otkazani razgovori SAD i Irana u Švajcarskoj

Insajder pre 9 minuta
CENTCOM ukinuo blokadu pomorskog saobraćaja ka iranskim lukama, Iran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski moreuz…

CENTCOM ukinuo blokadu pomorskog saobraćaja ka iranskim lukama, Iran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski moreuz

Insajder pre 19 minuta
SZO: Putnici sa broda MV Hondius mogu da se vrate kući nakon ukidanja karantina

SZO: Putnici sa broda MV Hondius mogu da se vrate kući nakon ukidanja karantina

Insajder pre 9 minuta
Četiri nova premijera menjaju odnose snaga u Evropskoj uniji

Četiri nova premijera menjaju odnose snaga u Evropskoj uniji

NIN pre 24 minuta
Posle potpisa Trampa i Pezeškijana: Šta sledećih 60 dana znači za Bliski istok

Posle potpisa Trampa i Pezeškijana: Šta sledećih 60 dana znači za Bliski istok

NIN pre 24 minuta