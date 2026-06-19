Starmer će se kandidovati u bilo kojoj trci za liderstvo: Više puta sam rekao da neću odustati od toga

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Starmer će se kandidovati u bilo kojoj trci za liderstvo: Više puta sam rekao da neću odustati od toga

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da će se kandidovati u bilo kakvoj trci za liderstvo, nakon što je njegov potencijalni rival Endi Bernam pobedio u Mejkerfildu na izborima za poslanika u donjem domu parlamenta, što mu otvara put da može da se kandiduje za mesto vođe laburista i šefa britanske vlade.

Starmer je novinarima rekao da ne misli da bi izazov za lidera bio dobar za zemlju, ali je dodao da ako bude takmičenja, on će se svakako kandidovati, preneo je Rojters. "Više puta sam rekao da neću odustati od toga", istakao je on. Laburistički gradonačelnik Mančestera, Endi Bernam, otvorio je put ka svrgavanju premijera Kira Starmera nakon što je osvojio mesto u parlamentu na severu Engleske, a što bi moglo da uvede novi talas političke nestabilnosti u Britaniji,
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