Stanje na putevima: Veće gužve očekuju se tokom popodneva i večeri

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Na ostalim graničnim
Stanje na putevima: Veće gužve očekuju se tokom popodneva i večeri

Vozače u Srbiji danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kraj radne nedelje, predstojeći vikend i početak letnje turističke sezone doprinose povećanom broju vozila na auto-putevima, magistralnim putevima, kao i na pravcima ka turističkim destinacijama i graničnim prelazima. Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih časova, kada je moguć usporen saobraćaj na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i deonicama sa povećanim prometom vozila. Zbog visokih temperatura, iz AMSS-a savetuju vozačima da duža
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