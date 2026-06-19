Sunčano i veoma toplo: mogući lokalni pljuskovi

U Srbiji će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca.

Tokom popodnevnih časova moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 30 i 33 stepena, a u pojedinim mestima i do 35 stepeni. Sunčano i toplo u Beogradu U glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano vreme uz slab severni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće oko 19 stepeni, dok će tokom dana živa u termometru dostići