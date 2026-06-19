Tužilac VJT: Nakon što Služba za borbu protiv terorizma skupi podatke, procesuiraće se četiri grupe lica

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković izjavio je večeras da to tužilaštvo još nema identitet lica sa plenuma studenata 22. januara 2025. godine, na kojem je pominjan zvučni top, a upućen je zahtev za prikupljanje obaveštenja Službi za borbu terorizma kako bi posle potvrde identiteta mogle biti procesuirane četiri grupe lica. Prvu grupu čine organizatori, lica koja su učestvovala na plenumu i čiji identitet se krije, a druga su realizatori, oni