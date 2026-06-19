CENTCOM ukinuo blokadu pomorskog saobraćaja ka iranskim lukama, Iran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski moreuz

Insajder pre 19 minuta  |  Tanjug
CENTCOM ukinuo blokadu pomorskog saobraćaja ka iranskim lukama, Iran uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski moreuz…

Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), navodeći da je odluka doneta u skladu sa naređenjem predsednika SAD Donalda Trampa. ran je uveo privremeni režim tranzita za trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prema kojem brodarske kompanije moraju unapred da podnesu zahtev za prolaz nadležnom organu, Upravi Persijskog zaliva (PGSA), dok u prvih 60 dana neće biti

Ormuski moreuz Foto: Tanjug/ Amirhosein Khorgooi/ ISNA via AP CENTCOM je na društvenoj mreži Iks (X) saopštio u četvrtak da američke snage više ne sprečavaju prolazak brodova koji ulaze u iranske luke ili ih napuštaju. "Svi napori američke vojske na sprovođenju blokade su obustavljeni", navodi se u saopštenju. Dodaje se da će američki ratni brodovi ostati u širem području kako bi osigurali da se svi aspekti postignutog sporazuma poštuju i u potpunosti sprovode.
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