Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner u zaštiti izbeglica, tražioca azila i lica bez državljanstva

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je danas da Srbija ostaje pouzdan partner u zaštiti izbeglica, tražilaca azila i lica bez državljanstva.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Foto: Tanjug/Amir Hamzagić Uoči Svetskog dana izbeglica, Predstavništvo Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji obeležilo je tri značajne godišnjice – 50 godina rada u Srbiji, 75 godina Konvencije o statusu izbeglica i 65 godina Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva. Šef Predstavništva UNHCR u Srbiji Sufijan Ađali istakao je da Konvencija o statusu izbeglica predstavlja razliku između očaja i nade za