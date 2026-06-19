Đedović Handanović: Nadamo se da će Gaspromnjeft i MOL uspeti da dogovore kupoprodaju NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je danas da je potpisivanjem ugovora između akcionara sa MOL-om srpska strana okončana svoj deo posla u pregovorima i da se nada da će Gaspromnjeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji Naftne industrije Srbije (NIS), koji će biti prihvatljiv i za Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD.

Dubravka Đedović Handanović. FOTO: Srđan Ilić "Imamo još malo vremena do isteka operativne licence i licence za pregovore. Nadamo se da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdevanju sirovom naftom, koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu", navela je Đedović Handanović u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštilo je ministarstvo. Govoreći o izgradnji naftovoda Srbija-Mađarska, ministarka je navela da je