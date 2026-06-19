Košta: EU ne traži posredničku ulogu u ratu u Ukrajini

Insajder pre 4 sati  |  Tanjug
Košta: EU ne traži posredničku ulogu u ratu u Ukrajini

Evropska unija ne namerava da bude posrednik u mirovnim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, zato što je na strani Kijeva, izjavio je danas predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Antonio Košta Foto: Srđan Ilić Košta je na konferenciji za novinare nakon samita lidera Evropske unije rekao da "nema verodostojnih znakova" da Rusija želi da se uključi u ozbiljne pregovore o postizanju mira u Ukrajini, prenosi Rojters. "Ono što radim preko svoje kancelarije jeste da uspostavim diplomatski kanal, jer ne možemo da se oslanjamo samo na druge da tumače ruske poruke, i moramo da budemo u stanju da prenesemo Rusiji naše sopstvene poruke", zaključio je
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