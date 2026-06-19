Makron: Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom o okončanju rata u Ukrajini

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom kada i ako budu održani mirovni razgovori o okončanju rata u Ukrajini.

Foto: AP Photo/ Brian Inganga "Uvek smo podržavali stav da, kada pregovori počnu, Evropljani moraju da budu za stolom, jer se to tiče interesa Evrope", rekao je Makron na kraju samita EU u Briselu, prenosi Rojters. Makron je dodao da bi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta mogao da učestvuje u takvim pregovorima, ukoliko njegova uloga u tom svojstvu bude jasno definisana. Evropski savet ponovio je ranije danas svoju čvrstu podršku Ukrajini, pozvao Rusiju na