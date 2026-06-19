Roditelji učenika Jovine gimnazije zatražili od Vučića odgovor da li on štiti direktora te škole

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Roditelji učenika Jovine gimnazije zatražili od Vučića odgovor da li on štiti direktora te škole

Grupa profesora i roditelja učenika novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" predala je danas zahtev predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da dostavi odgovor da li on, kako su naveli, štiti direktora te škole Radivoja P. Stojkovića.

Foto: Dušan Trifunović Milešić "Zaključili smo da je jedini odgovorni za to što direktor Jovine gimnazije nije razrešen, predsednik države", navela je grupa roditelja i profesora ispred zgrade Predsedništva u Beogradu. Takođe, zatražili su od Vučića termin za prijem delegacije roditelja te gimnazije, kako bi ga "upoznali sa problemima u toj ustanovi" jer ih, kako su naveli, ministar prosvete ne prima na razgovor. U međuvremenu, grupa roditelja i profesora dobila je
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