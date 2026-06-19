Tramp za Aksios: „Nakon rata sa Iranom ne postoje granice mojoj moći”

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u intervjuu za emisiju „Aksios šou” da je nakon rata sa Iranom otkrio da „ne postoje granice” njegovoj moći, dok nova knjiga novinara Megi Haberman i Džonatana Svona otkriva da sebe poredi sa nekim od najmoćnijih vladara u istoriji, piše Aksios.

Donald Tramp, Foto: AP Photo, Julia Demaree Nikhinson U intervjuu, koji će uskoro biti objavljen u celosti, Tramp je više puta govorio o moći kroz prizmu uticaja na druge lidere, navodeći da su mu učesnici samita G7 verovali kada je u šali rekao da je „on šef”, kao i da ga Izrael veoma poštuje i da će „raditi ono što on kaže”. Autori knjige „Promena režima” (Regime Change), koja izlazi naredne sedmice, navode da im je Tramp pokazao dokument u kojem se tvrdi da je