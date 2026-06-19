U Beogradu od sutra letnji red vožnje u javnom prevozu, kreće pet sezonskih linija do Ade Ciganlije

Insajder pre 31 minuta  |  Beta
U Beogradu od sutra letnji red vožnje u javnom prevozu, kreće pet sezonskih linija do Ade Ciganlije

U Beogradu će u subotu, 20. juna, početi primena letnjeg reda vožnje na linijama javnog prevoza, uz uvođenje pet sezonskih linija do Ade Ciganlije.

Autobusi GSP, ilustracija, Foto: Insajder Kako je saopštio gradski Sekretarijat za javni prevoz, radnim danima će tokom letnjeg reda vožnje saobraćati 1.372 vozila, subotom 970, a nedeljom 910 vozila. Sezonske linije saobraćaće od Vidikovca do Ade Ciganlije (ADA 1), Zemuna do Ade Ciganlije (ADA 2), Konjarnika do Ade Ciganlije (ADA 3), Mirijeva do Ade Ciganlije (ADA 4) i od Bežanijske kose do Ade Ciganlije (ADA 5). "U slučaju loših vremenskih uslova, kada je
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