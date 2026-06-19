Učenici iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Učenici osnovnih škola iz Srbije osvojili su na 30. Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi (JBMO) u mestu Buzau u Rumuniji tri srebrne medalje, dve bronzane medalje i jednu pohvalu, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije.

Ilustracija. Foto: Unsplash/Ian Murray Na tom takmičenju učestvovalo je 133 takmičara iz 23 zemlje – 11 balkanskih i 12 gostujućih, a odabir učenika koji su predstavljali Srbiju, kao i pripreme za takmičenje, organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete. Srebrne medalje osvojili su učenik Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu Gleb Sapožnjikov i učenici Matematičke gimnazije u Beogradu Ramazan Šakirov i Kosta Hil, dok su