VJT traži prikupljanje obaveštenja: Sumnjaju da su učesnici studentskog sastanka planirali "simulaciju" upotrebe zvučnog topa

Insajder pre 1 sat  |  Insajder
VJT traži prikupljanje obaveštenja: Sumnjaju da su učesnici studentskog sastanka planirali "simulaciju" upotrebe zvučnog topa…

Predmet povodom zvuka koji je izazvao paniku na studentskom protestu u Beogradu 15. marta prošle godine formiran je u Prvom osnovnom javnom tužilštvu u Beogradu. Prema poslednjim objavljenim informacijama taj slučaj je i dalje u predistražnoj fazi, a danas se oglasilo Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je saopštilo da je naložilo policiji da identifikuje osobe koje su prisustvovale sastanku organizacije "Studenti u blokadi - Krovna radna grupa za bezbednost", održanom 22. januara 2025. godine, na kom

Foto: Srđan Ilić U saopštenju VJT se navodi da su do saznanja o tom sastanku došli tokom predistražnog postupka u vezi smrti studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta ove godine, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na tom fakultetu. "U toku pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku
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