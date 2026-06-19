VJT traži prikupljanje obaveštenja: Sumnjaju da su učesnici studentskog sastanka planirali "simulaciju" upotrebe zvučnog topa…

Predmet povodom zvuka koji je izazvao paniku na studentskom protestu u Beogradu 15. marta prošle godine formiran je u Prvom osnovnom javnom tužilštvu u Beogradu. Prema poslednjim objavljenim informacijama taj slučaj je i dalje u predistražnoj fazi, a danas se oglasilo Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je saopštilo da je naložilo policiji da identifikuje osobe koje su prisustvovale sastanku organizacije "Studenti u blokadi - Krovna radna grupa za bezbednost", održanom 22. januara 2025. godine, na kom

Foto: Srđan Ilić U saopštenju VJT se navodi da su do saznanja o tom sastanku došli tokom predistražnog postupka u vezi smrti studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta ove godine, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na tom fakultetu. "U toku pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen i akt o sastanku