Amerikanci i australijanci idu po nove bodove: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Kurir pre 38 minuta
Amerikanci i australijanci idu po nove bodove: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
Fudbaleri Amerike i Australije, posle startnih pobeda protiv Paragvaja, odnosno Turske, igraju meč drugog kola Mundijala. Susret je na programu u petak od 21 čas i sva dešavanja možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televizijama Arena Sport Premium 1 i RTS 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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