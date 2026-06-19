Amerikanci i australijanci idu po nove bodove: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Fudbaleri Amerike i Australije, posle startnih pobeda protiv Paragvaja, odnosno Turske, igraju meč drugog kola Mundijala. Susret je na programu u petak od 21 čas i sva dešavanja možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televizijama Arena Sport Premium 1 i RTS 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...