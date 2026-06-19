Drama na nebu tokom Mundijala! Hitno reagovala vojska - opšti haos za vreme treninga! Selektor otkrio detalje: "Saznali smo za dron! Na sreću, uočen je pre..."

Kurir pre 34 minuta
Drama na nebu tokom Mundijala! Hitno reagovala vojska - opšti haos za vreme treninga! Selektor otkrio detalje: "Saznali smo za…

Uoči veoma važnog duela grupe A između Južne Koreje i Meksika, koji je završen rezultatom 1:0 za Meksikance, na treningu azijske selekcije odigrala se prava drama koja je podigla veliku prašinu u javnosti.

Tokom zatvorenog treninga azijske reprezentacije na nebu je uočena neregistrovana letelica koja je letela bez dozvole. Hitnom reakcijom meksičke vojske, dron je presretnut i oboren, što je odmah pokrenulo lavinu spekulacija o potencijalnoj špijunaži. Da se incident zaista dogodio, zvanično je potvrdio i selektor Južne Koreje, Hong Mjung Bo: "Saznali smo za dron koji se juče pojavio na nebu tokom našeg treninga. Na svu sreću, uočili smo ga neposredno pre nego što
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