Igra mačke i miša, pa trenutak strave zbog kog je plakao ceo stadion! Kanada demolirala Katar, brutalna partija ostala u senci jezive povrede! (video)

Kurir pre 16 minuta
Igra mačke i miša, pa trenutak strave zbog kog je plakao ceo stadion! Kanada demolirala Katar, brutalna partija ostala u senci…

U duelu Kanade i Katara viđena je klasična igra mačke i miša.

Selekcija koja je jedan od organizatora Svetskog prvenstva prosto je pregazila azijskog predstavnika rezultatom 6:0, rešivši pitanje pobednika već u uvodnih 45 minuta. Izabranici Džesija Marša na odmor su otišli sa tri gola prednosti, ali i sa igračem više na terenu. Ovakav ishod garantuje da ćemo u poslednjem kolu grupe B gledati direktan okršaj Kanade i Švajcarske za lidersku poziciju. Sa druge strane, Katar i Bosna i Hercegovina boriće se za treće mesto, uz nadu
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