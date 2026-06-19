Izraelski ministar Ben Gvir kažnjen zbog mučnog snimka: Evo šta ga čeka nakon maltretiranja aktivista sa flotile za Gazu! (video)

Kurir pre 4 sati  |  Tajms of Izrael)
Izraelski ministar Ben Gvir kažnjen zbog mučnog snimka: Evo šta ga čeka nakon maltretiranja aktivista sa flotile za Gazu…

Predsednik Centralne izborne komisije (CIK) presudio je u petak da ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir mora da obriše veoma kontroverzan video-snimak koji je prošlog meseca objavio na društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako maltretira aktiviste privedene na flotili koja je plovila ka Gazi.

Zamenik predsednika Vrhovnog suda Noam Solberg, predsednik CIK-a, takođe je naredio krajnje desničarskom ministru da plati 23.000 šekela (6816 evra) kako bi pokrio sudske troškove povezane sa peticijom, koju je podneo Pokret za kvalitetnu vladu u Izraelu. Solberg je utvrdio da video, koji prikazuje uniformisane pripadnike obezbeđenja i snimljen je unutar državnog objekta, predstavlja nezakonitu predizbornu propagandu uz korišćenje javne imovine. Ben Gvir je sam
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