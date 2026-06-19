Kladionice objavile kvote: Evo ko je favorit na meču Meksiko - Južna Koreja

Kurir pre 2 minuta
Kladionice objavile kvote: Evo ko je favorit na meču Meksiko - Južna Koreja

Fudbaleri Meksika i Južne Koreje u noći između četvrtka i petka (03.00) igraju meč drugog kola grupne faze Mundijala.

Oba tima su u prvoj rundi pobedila - Meksiko ekipu Južne Afrike (2:0), a Južna Koreja selekciju Češke (2:1), te sada traže nove bodove. Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga blagog favorita ide u ruke Meksikancima. Kvota na Meksiko je 2,15, na nerešen ishod je 3,30, a na Južnu Koreju 3,90. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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