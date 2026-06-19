Kraj karantina za putnike sa "Kruzera smrti": Svi ljudi sa broda na kojem se proširio hantavirus mogu da se vrate kući

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Kraj karantina za putnike sa "Kruzera smrti": Svi ljudi sa broda na kojem se proširio hantavirus mogu da se vrate kući

Skoro svi putnici i članovi posade kruzera MV Hondius, koji su bili u karantinu u Holandiji zbog smrtonosne epidemije hantavirusa, sada se mogu vratiti kući, objavio je šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus na platformi X.

Na brodu je bilo 12 potvrđenih slučajeva infekcije i jedan potencijalni slučaj, uz tri smrtna slučaja, što je navelo međunarodne zdravstvene službe da reaguju. Holandski brod je isplovio iz Ušuaje, u Argentini, 1. aprila, ploveći ka udaljenim ostrvima u južnom Atlantiku, pre nego što se uputio na sever, u pravcu Zelenortskih Ostrva i španskih Kanarskih ostrva, gde su preostali putnici evakuisani. Otkriven uzrok zaraze na kruzeru sa 1.700 ljudi usidrenom u Bordou.
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