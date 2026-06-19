Navijači u čudu: Engleska savladala Hrvatsku, a Tuhel napravio potez koji niko nije očekivao

Reprezentacija Engleske uspešno je započela Svetsko prvenstvo pošto je u prvom kolu Grupe L savladala Hrvatsku sa 4:2.

No, pravi šok je usledio posle meča. Reprezentativci Engleske, odlukom selektora Tuhela, odigrala je još jednu utakmicu. Iza zatvorenih vrata "Tri lava" su savladala Sporting iz Kanzas Sitija rezultatom 5:1. Doduše, Tuhel je odmorio nosioce igre i priliku pružio fudbalerima koji su imali manje minuta, ili uopšte nisu dobili šansu. Meč je igran u nešto drugačijem formatu, kroz dva poluvremena od po 25 minuta. Engleska sada fokus prebacuje na naredni izazov protiv