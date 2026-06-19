Pao diler iz Pljevalja: Uhapšen muškarac (35) zbog prodaje "spida", policija ga pratila mesecima

Kurir pre 43 minuta  |  RINA
Pao diler iz Pljevalja: Uhapšen muškarac (35) zbog prodaje "spida", policija ga pratila mesecima

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, uhapsili su N.A. (35) iz Pljevalja, operativno interesantno lice i višestrukog povratnika u vršenju krivičnih dela i prekršaja, zbog sumnje da se bavio uličnom prodajom narkotika.

Kako je saopšteno iz policije, on se sumnjiči da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. – Osnovano se sumnja da je N.A. u periodu od januara do novembra 2025. godine neovlašćeno držao i prodavao opojnu drogu amfetamin, poznatiju kao "spid", na području Pljevalja – navodi se u saopštenju. Hapšenje je usledilo nakon višemesečnih operativnih aktivnosti i sprovedenih dokaznih radnji službenika Odjeljenja
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Pao diler iz Pljevalja: Uhapšen muškarac (35) zbog prodaje "spida", policija ga pratila mesecima

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