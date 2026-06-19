"Pokazali smo svetu ko je Kanada!" Postigao prvi od čak šest golova na utakmici Svetskog prvenstva, pa poručio: Mi tek počinjemo

Kurir pre 11 sati
"Pokazali smo svetu ko je Kanada!" Postigao prvi od čak šest golova na utakmici Svetskog prvenstva, pa poručio: Mi tek…
"Pokazali smo svetu ko je Kanada. Mnogi igrači su praktično nepoznati javnosti. Pokazali smo borbenost koju imamo u sebi i pokazali smo da možemo da igramo na svetskoj sceni. Mi tek počinjemo", rekao je Larin, preneo je sajt takmičenja. Fudbaleri Kanade pobedili su večeras u Vankuveru selekciju Katara sa 6:0, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva. Kanada je ovom pobedom preuzela prvo mesto u Grupi B sa četiri boda i gol-razlikom 7:1, Švajcarska je druga
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