"Pokazali smo svetu ko je Kanada!" Postigao prvi od čak šest golova na utakmici Svetskog prvenstva, pa poručio: Mi tek počinjemo

"Pokazali smo svetu ko je Kanada. Mnogi igrači su praktično nepoznati javnosti. Pokazali smo borbenost koju imamo u sebi i pokazali smo da možemo da igramo na svetskoj sceni. Mi tek počinjemo", rekao je Larin, preneo je sajt takmičenja. Fudbaleri Kanade pobedili su večeras u Vankuveru selekciju Katara sa 6:0, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva. Kanada je ovom pobedom preuzela prvo mesto u Grupi B sa četiri boda i gol-razlikom 7:1, Švajcarska je druga