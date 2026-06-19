Za samo jedan dan sakupljeno više od 760.000 dinara: Meštani Kuzmina pokazali kako se voli svoje selo

Da zajedništvo i dalje živi u srpskim selima pokazali su meštani Kuzmina, koji su za samo jedan dan prikupili čak 760.240 dinara tokom humanitarnog bazara "Zajedno za naše selo".

Akcija je organizovana u parku ispred Doma kulture, a odziv je premašio sva očekivanja. Ukupno 133 donatora podržala su inicijativu da Kuzmin dobije nova prepoznatljiva obeležja. Prikupljena sredstva namenjena su za izradu i postavljanje betonskog krsta u parku ispred Doma kulture, kao i za postavljanje svetlećeg natpisa "Ja volim Kuzmin" u centru sela. Fotografija sa prebrojanim novcem, nastala nakon završetka akcije, svedoči o uspehu ove inicijative. Za svega