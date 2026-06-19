Za samo jedan dan sakupljeno više od 760.000 dinara: Meštani Kuzmina pokazali kako se voli svoje selo

Kurir pre 17 minuta
Za samo jedan dan sakupljeno više od 760.000 dinara: Meštani Kuzmina pokazali kako se voli svoje selo

Da zajedništvo i dalje živi u srpskim selima pokazali su meštani Kuzmina, koji su za samo jedan dan prikupili čak 760.240 dinara tokom humanitarnog bazara "Zajedno za naše selo".

Akcija je organizovana u parku ispred Doma kulture, a odziv je premašio sva očekivanja. Ukupno 133 donatora podržala su inicijativu da Kuzmin dobije nova prepoznatljiva obeležja. Prikupljena sredstva namenjena su za izradu i postavljanje betonskog krsta u parku ispred Doma kulture, kao i za postavljanje svetlećeg natpisa "Ja volim Kuzmin" u centru sela. Fotografija sa prebrojanim novcem, nastala nakon završetka akcije, svedoči o uspehu ove inicijative. Za svega
Otvori na kurir.rs

Kuzmin »

Humanitarna akcija u Kuzminu okupila 133 donatora: Prikupljeno više od 760.000 dinara za uređenje sela

Humanitarna akcija u Kuzminu okupila 133 donatora: Prikupljeno više od 760.000 dinara za uređenje sela

Ozon pre 17 sati
Humanitarni bazar „Zajedno za naše selo“ danas u Kuzminu: Prikupljanje sredstava za novo obeležje sela

Humanitarni bazar „Zajedno za naše selo“ danas u Kuzminu: Prikupljanje sredstava za novo obeležje sela

Ozon pre 4 dana
U ERDEVIKU ODRŽANA 27. SREMSKA KULENIJADA: Titula najboljeg kulena ponovo otišla u Kuzmin

U ERDEVIKU ODRŽANA 27. SREMSKA KULENIJADA: Titula najboljeg kulena ponovo otišla u Kuzmin

Ozon pre 11 dana
Niče budući auto-put kroz Sremsku ravnicu: Završni radovi od Kuzmina do Sremske Rače uskoro, 130 kilometara na čas do Sarajeva…

Niče budući auto-put kroz Sremsku ravnicu: Završni radovi od Kuzmina do Sremske Rače uskoro, 130 kilometara na čas do Sarajeva

Dnevnik pre 20 dana
HUMANITARNI „EXATLON“ ZA DECU U KUZMINU: Sav prihod ide za sređivanje školskog igrališta

HUMANITARNI „EXATLON“ ZA DECU U KUZMINU: Sav prihod ide za sređivanje školskog igrališta

Ozon pre 28 dana
DIVLJANJE NA PUTU BOSUT–KUZMIN: „Porše“ i „mercedes“ preticali preko pune linije, vozili i do 193 na sat

DIVLJANJE NA PUTU BOSUT–KUZMIN: „Porše“ i „mercedes“ preticali preko pune linije, vozili i do 193 na sat

Ozon pre 30 dana
Kazne za nasilničku vožnju u Sremu: Preticali preko pune linije i vozili preko 190 na sat

Kazne za nasilničku vožnju u Sremu: Preticali preko pune linije i vozili preko 190 na sat

NIN pre 31 dana
Kuzmin »

Ključne reči

kuzmin

Regioni, najnovije vesti »

Za samo jedan dan sakupljeno više od 760.000 dinara: Meštani Kuzmina pokazali kako se voli svoje selo

Za samo jedan dan sakupljeno više od 760.000 dinara: Meštani Kuzmina pokazali kako se voli svoje selo

Kurir pre 17 minuta
Zbog ekstremnih vrućina raste opasnost od požara: Građanima i poljoprivrednicima u Srbiji upućen hitan apel da ne pale strništa…

Zbog ekstremnih vrućina raste opasnost od požara: Građanima i poljoprivrednicima u Srbiji upućen hitan apel da ne pale strništa

Kurir pre 1 sat
STRAŠNO: Zaboravili kada je dosta, razbacuju se narodnim parama i plaćaju poslušnost

STRAŠNO: Zaboravili kada je dosta, razbacuju se narodnim parama i plaćaju poslušnost

Plus online pre 1 dan
Šta ćemo sada Glavni?! Mundijal, Srbija, Radnički...! A gde si ti?!

Šta ćemo sada Glavni?! Mundijal, Srbija, Radnički...! A gde si ti?!

Plus online pre 1 dan
Žena stradala u požaru na njivi između Carevog sela i Gornjana

Žena stradala u požaru na njivi između Carevog sela i Gornjana

Ist media pre 1 dan