Žestok sukob zvaničnika izraela i EU: Udarili na Kaju Kalas, prekidaju svaki kontakt sa njom - Evo šta je razlog

Kurir pre 1 sat
Žestok sukob zvaničnika izraela i EU: Udarili na Kaju Kalas, prekidaju svaki kontakt sa njom - Evo šta je razlog

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da prekida sve kontakte sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas zbog njenih izjava o Izraelu.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Sar je naveo da je odluku doneo nakon izjava koje je Kaja Kalas dala tokom nedavne posete Meksiku, u kojima je uporedila Izrael sa "rasističkim režimom aparthejda u Južnoj Africi". Prema njegovim rečima, Kalas se već duže vreme ponaša "opsesivno i sa očiglednom nepravdom" prema Izraelu. Dodao je da do sada nije bilo demantija, pojašnjenja niti odgovora na njegove primedbe. Sar je pozdravio reakcije evropskih zvaničnika koji su,
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