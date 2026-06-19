Zlatibor zablistao u znaku sporta i prijateljstva: "Veče nacija" okupilo 1.200 mladih iz 29 zemalja sveta (foto)

Kurir pre 21 minuta
Zlatibor zablistao u znaku sporta i prijateljstva: "Veče nacija" okupilo 1.200 mladih iz 29 zemalja sveta (foto)

Na Zlatiboru je održano "Veče nacija", gde je bilo više od 1.200 učesnika iz 29 zemalja, u okviru ISF Svetskog školskog prvenstva u košarci "Zlatibor 2026".

Mladi sportisti predstavili su kulturu, tradiciju i običaje svojih država kroz štandove na kojima su izložili najpoznatije znamenitosti, simbole i specijalitete svojih zemalja. Posebnu pažnju privukli su nastupi uz koreografije i tradicionalne igre iz različitih delova sveta, čime su učesnici na upečatljiv način predstavili bogatstvo svojih kultura. U ime Ministarstva sporta obratio se državni sekretar Ratko Nikolić. - Danas ne otvaramo samo jedno sportsko
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